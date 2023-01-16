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12:24, 16 января 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о планах Зеленского попросить помощи у Канады

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина попросит Канаду поставить танки Leopard 2

Фото: Nathan Howard / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить премьер-министра Канады Джастина Трюдо о поставках в республику танков Leopard 2. Об этом советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сообщил в интервью газете The Globe and Mail.

Он отметил, что Зеленский находится в дружеских отношениях с Трюдо, добавив, что инициатива по передаче танков остается за Германией, являющейся владельцем технологии. «Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе», — заявил Подоляк.

Ранее сообщалось, что власти Канады закупят у США зенитно-ракетный комплекс NASAMS и сопутствующие боеприпасы на сумму около 400 миллионов долларов для дальнейшей передачи Украине. В пресс-службе канадского премьера предположили, что подобная помощь позволит украинской стороне «укрепить свои системы противовоздушной обороны от разрушительных воздушных атак на военные объекты, гражданскую критическую инфраструктуру и населенные пункты».

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Алевтина Запольская
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