В российском городе машина с четырехлетним ребенком загорелась на ходу

В Казани машина с четырехлетним ребенком в салоне загорелась на ходу

В Казани автомобиль с четырехлетним ребенком в салоне загорелся на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал Region116.

ЧП произошло на Краснококшайской улице. Женщина, находившаяся за рулем, почувствовала запах гари, остановилась и увидела огонь из-под капота. Уточняется, что она успела вытащить своего ребенка из салона.

Россиянка пыталась достать огнетушитель из багажника, но его заклинило. По данным местного издания Kazanfirst, никто из проезжающих мимо водителей не остановился, чтобы помочь. Позже машину потушили прибывшие на место пожарные.

На кадрах очевидцев с места происшествия видно, что автомобиль почти полностью сгорел.

В начале декабря в Тюмени на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября во время движения загорелся автобус, переполненный пассажирами.