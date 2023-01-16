Влюбленный прокусил язык женщине во время первого поцелуя

New York Post: мужчина прокусил язык модели из Турции во время первого поцелуя

Модель из Турции, 34-летняя Джейда Эрсой, попала в больницу после того, как влюбленный в нее мужчина прокусил ей язык во время первого поцелуя. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Женщина рассказала, что познакомилась со своим избранником в декабре 2022 года. На очередном свидании он решился поцеловать ее, но в порыве страсти случайно прокусил ей язык, разделив его на две части.

Модели понадобилась помощь медиков. Она перенесла операцию, в ходе которой хирурги наложили ей швы. Позже женщина сообщила поклонниками, что выздоравливает и чувствует себя хорошо. «Я не знаю, может быть, он действительно не умеет целоваться», — предположила она в социальных сетях. Эрсой также допустила, что несчастный случай может быть связан с тем, что ее спутник — Скорпион по знаку зодиака.

Ранее сообщалось, что в Англии 33-летняя курьер откусила большой палец клиенту, 34-летнему Стивену Дженкинсону. Врачи сообщили, что не смогут пришить палец обратно.