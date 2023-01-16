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10:10, 16 января 2023Мир

На акции в Германии развернули флаг ДНР и вспомнили события 2 мая в Одессе

Welt: левые в Германии развернули флаг ДНР на акции против политики НАТО

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На массовой акции левых партий в честь Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Германии активисты развернули флаг Донецкой народной республики (ДНР) и вспомнили события 2 мая в Одессе, разместив надписи на своих транспарантах. Об этом сообщает газета Welt.

«Белокожие немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: "За Донбасс: расплющите Запад", "Главный враг дома" и тому подобные», — говорится в публикации газеты об акции против политики НАТО.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выразил мнение, что США создали НАТО для расширения своего влияния в государствах Европы. По его словам, политики должны начать представлять интересы народа, а не Североатлантического альянса или военно-промышленного комплекса.

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