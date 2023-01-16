В отношении Пласидо Доминго выдвинули новые обвинения в домогательствах

Reuters: певица выдвинула в отношении Пласидо Доминго обвинения в домогательствах

Певица выдвинула новые обвинения в сексуальных домогательствах в отношении испанского оперного исполнителя Пласидо Доминго, пишет Reuters.

Издание уточнило, что обвинения были выдвинуты певицей, личность которой пока не раскрывается. Она обвинила коллегу в ходе телевизионной программы на телеканале La Sexta. Певица отметила, что один раз Доминго пытался поцеловать ее, при следующей встрече он попросил разрешения засунуть свои руки в задние карманы брюк.

Женщина объяснила, что оба случая произошли в начале 2000-х годов. В то время она не стала сообщать о них правоохранительным органам или своим руководителям.

Ранее около 20 женщин обвинили оперного певца в домогательствах. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам и многое другое. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру. Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта.

