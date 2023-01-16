Кендалл Дженнер появилась на публике в оголяющем тело платье

Модель Кендалл Дженнер посетила день рождения Лори Харви в оголяющем тело платье

Американская супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Фотографии публикует Page Six.

Знаменитость посетила вечеринку в честь дня рождения манекенщицы Лори Харви в Лос-Анджелесе в облегающем платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом предпринимательница для появления на публике отказалась от нижнего белья, а волосы собрала в хвост. Образ бизнесвумен дополнил чокер с красным цветом и нюдовый макияж.

Известно, что, помимо Дженнер, на праздновании присутствовали и другие звезды, в том числе певица Lizzo, модели Хейли Бибер и Никола Пельтц.

В ноябре 2022 года Кендалл Дженнер также вышла на улицу без штанов. На опубликованных кадрах модель запечатлена в монохромном черном образе, состоящем из прозрачных колготок, трусов, джемпера и солнечных очков. Звезда также несла в руках букет подсолнухов и сумку Bottega Veneta.

