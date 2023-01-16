В российском городе жильцы дома захватили доступ к лифту

В Екатеринбурге жильцы дома захватили доступ к лифту

В Екатеринбурге жильцы дома захватили доступ к лифту в подъезде. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Екатеринбург №1».

Захватчики отгородили лифт, расположенный в доме по адресу улица Высоцкого, 6, от соседей железной дверью. Для того чтобы вернуть доступ к конструкции для всех жильцов, управляющая компания после безрезультатных разговоров обратилась в суд. Было принято решение демонтировать дверь, однако жильцы отказались выполнять постановление.

Решить проблему удалось с помощью судебных приставов. В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области сообщили, что в отношении «захватчиков» вынесли постановление о взыскании дополнительного сбора в пять тысяч рублей, арестовали их расчетные счета в кредитных организациях, а также составили протокол об административном правонарушении. В результате захватчики согласились снести дверь и вернуть лифт всем жильцам дома.

В августе 2022 года стало известно, что в Уфе мужчина захватил подвал, принадлежащий его матери, и на протяжении нескольких месяцев регулярно отключал жильцам воду.