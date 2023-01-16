На Эльбрусе построят новые объекты горнолыжной инфраструктуры

На Эльбрусе к 2024 году построят 10 объектов горнолыжной инфраструктуры

Власти Кабардино-Балкарии анонсировали строительство 10 новых объектов горнолыжной инфраструктуры на курорте «Эльбрус» к 2024 году. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Согласно опубликованной информации, в 2023 году на курорте запустят восемь горнолыжных трасс всех уровней сложности (зеленые, синие, красные, черные трассы) общей протяженностью 6,2 километра и две канатные дороги: открытая четырехместная протяженностью 192,9 метра и закрытая протяженностью 830 метров.

«В рамках создания туристической инфраструктуры на курорте "Эльбрус" завершилось строительство автомобильной трехуровневой парковки на 800 мест, благоустроена ярмарочная площадь с торговыми комплексами в едином стиле, установлена сцена для проведения культурных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на курорте работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. С ростом турпотока растет и потребность в увеличении инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что самая высокогорная гостиница СССР «Приют 11», расположенная на Эльбрусе на высоте 4200 метров, будет восстановлена к 2024–2025 годам. «Приют 11» был построен в 1939 году и считался самой высокогорной гостиницей в СССР. В 1998 году комплекс сгорел.

