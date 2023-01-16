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13:57, 16 января 2023Мир

В США выступили против продажи Турции истребителей F-16

Euractiv: американский сенатор Менендес выступил против продажи Турции истребителей F-16

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Американский сенатор Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям от Демократической партии, выступил против продажи Турции истребителей F-16, пишет сайт Euractiv.

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу о подготовке к возможной продаже Турции истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов. В правительстве указали, что поддерживают продажу, и в течение нескольких месяцев вели неофициальные переговоры с Конгрессом, чтобы добиться одобрения.

«Как я неоднократно заявлял, я решительно выступаю против предложенной администрацией Байдена продажи Турции новых самолетов F-16», — заявил Менендес.

Ранее стало известно, что США решили продать истребители F-16 Турции при решении Анкары включить новые страны в НАТО. Американские власти фактически хотят обменять на соответствующее решение 40 новых истребителей, а также комплекты для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа. Более того, в Вашингтоне хотят продать Турции 900 ракет класса «воздух-воздух» и 800 авиабомб.

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Виктория Кондратьева
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