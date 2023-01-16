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18:59, 16 января 2023Россия

Автобус вез гроб с покойником на российское кладбище, загорелся и попал на видео

В Нижегородской области по пути на кладбище сгорел ритуальный автобус

В Нижегородской области дотла сгорел ритуальный автобус, который вез на местное кладбище гроб с покойником. Об этом пишет KP.RU.

В региональном МЧС России изданию сообщили, что инцидент произошел утром в понедельник, 16 января, в районе деревни Останкино. Пассажиры и водитель смогли самостоятельно выбраться из горящего автобуса и вытащить гроб до приезда спасателей. В результате никто не пострадал.

Момент происшествия снял на видео очевидец, проезжавший мимо. Запись опубликовал Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород». На кадры попал полыхающий на обочине автобус, рядом с ним стояли люди, а поодаль на снегу лежал деревянный гроб.

Ранее в Тюмени на ходу загорелся переполненный пассажирами автобус. По словам водителя, сначала он почувствовал запах бензина, после чего машина заглохла и загорелась. Мужчина выпустил людей из салона и пытался самостоятельно потушить пожар. Однако вскоре двери заблокировались, и россиянину пришлось выбираться через окно.

Константин Лысяков
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