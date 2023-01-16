Магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни»

«Ъ»: франчайзи магазинов игрушек Hamleys решил переименовать их в «Винни»

Магазины игрушек под британской торговой маркой Hamleys в России будут переименованы в «Винни», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Такое решение приняла российская франчайзи — компания «Вандеркинд», входящая в группу Ideas4retail.

По данным издания, с начала года в «Винни» были переименованы три магазина Hamleys в московских торговых центрах. Ассортимент на этих точках пока остается идентичным тому, что продавали в магазинах под прежним брендом. Однако владельцы планируют обновление концепта и собираются начать продавать в сети одежду и обувь, в том числе из Турции, Китая, Узбекистана, хотя ранее магазины торговали в основном европейскими брендами.

В последние годы сеть Hamleys испытывала финансовые сложности, которые, как утверждает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, появились из-за завышенных цен на продукцию и усиливающейся конкуренции с другими игроками на рынке, в частности с «Детским миром». По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сеть Hamleys в стране была убыточной, и сегодня у франшизы нет потенциала для развития.

Впрочем, даже после переименования магазинов в «Винни» у бренда могут возникнуть трудности с активной экспансией в регионы за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и части городов-миллионников, так как сеть работает в ценовом сегменте «средний плюс», уверена руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова.

Еще в 2019 году в России было девять магазинов Hamleys. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс Карты», их осталось четыре: в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, в торговых центрах «Европейский» и «Океания» в Москве, а также в «МореМолл» в Сочи. При этом магазин в ЦДМ готовится к закрытию.