В центрах для мобилизованных организуют гауптвахты

Врио командующего ЦВО Линьков поручил организовать в округе гауптвахты для мобилизованных

Врио командующего Центральным военным округом (ЦВО) Александр Линьков поручил организовать гауптвахты в центрах содержания мобилизованных. Соответствующий ответ Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова приводит ТАСС.

По сообщению врио командующего, соответствующее поручение уже доведено до командиров частей, в которых размещены учебные пункты.

ЦВО расположен на территории Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов, в состав которых входят 29 субъектов России.

Ранее Иванов попросил ЦВО возродить гауптвахту в учебном центре для мобилизованных в Елани. Необходимость такого шага депутат объяснил наличием в составе призванных по мобилизации «мамкиных сынков», «подкаблучников» и «нахлебников», которые, по его словам, вносят в ряды военнослужащих смуту.

Известно, что на территории учебного центра в Елани скончались несколько мобилизованных. У одного из них произошло обострение эпилепсии на фоне алкогольного отравления.