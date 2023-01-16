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22:14, 16 января 2023Россия

В российском городе нашли клад проституток вековой давности

Спрятанный проститутками денежный клад нашли при разборе дома в Благовещенске

Фото: Karl F. Schöfmann / Globallookpress.com

Рабочие обнаружили клад при разборе деревянного дома в Благовещенске. Они нашли двести купюр существовавшей 100 лет назад Дальневосточной республики. Предположительно, деньги были спрятаны проститутками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Керенки, кредитные билеты и расчетные знаки находились между перекрытиями. В то время, когда был сделан клад, улицу, на которой находится дом, прозвали Беспардонной — тогда на ней было много кабаков и публичных домов.

По версии неокраеведов, тайник могли заложить трактирщики или путаны во время Гражданской войны. Найденные банкноты, многие из которых погрызли крысы, купил местный антиквар.

Ранее в Великобритании пару кладоискателей-любителей, обнаруживших древние артефакты и не поставивших об этом в известность правительство, обязали выплатить 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 104 миллионов рублей).

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Екатерина Подвигина
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