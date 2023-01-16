Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 16 января 2023Россия

В Подмосковье мужчина устроился разнорабочим и через три дня лишился руки

В подмосковной Кубинке мужчина устроился разнорабочим и через три дня лишился руки

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В подмосковной Кубинке уроженец Узбекистана устроился разнорабочим и через три дня лишился руки. Об этом сообщается на сайте MK.RU.

По данным издания, мужчина в день происшествия находился на улице, где дробил камни в щебенку. Предположительно, он поскользнулся на льду и, пытаясь удержать равновесие, схватился правой рукой за станок. Сначала в измельчитель попала перчатка, а потом и правая кисть разнорабочего.

Коллеги мужчины заметили неладное и оперативно отключили оборудование. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, однако медики не смогли пришить ему кисть.

Сотрудники подмосковного предприятия пообещали оказать пострадавшему помощь, связанную с лечением и реабилитацией.

Ранее сообщалось, что в Мытищах рабочему на стройке оторвало руку после падения в подъемнике. В шоковом состоянии 43-летнего мужчину доставили в местную больницу.

По факту происшествия проводилась проверка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Количество атаковавших Севастополь беспилотников увеличилось
В Кремле описали судьбу обещанных Украине Западом танков фразой «будут гореть»
В Кремле ответили на информацию о конфликте Пригожина с Минобороны
Кремль заявил об отсутствии ударов российских войск по жилым домам Украины
Кремль отреагировал на статью Медведчука
Названа возможная дата визита Путина в Петербург
Байдену предложат сократить расходы на оружие для Украины
В Подмосковье мужчина устроился разнорабочим и через три дня лишился руки
В США назвали препятствие для отправки западных танков Киеву
Пике надел часы Casio назло сравнившей себя с Rolex бывшей жене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.