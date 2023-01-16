В Подмосковье мужчина устроился разнорабочим и через три дня лишился руки

В подмосковной Кубинке мужчина устроился разнорабочим и через три дня лишился руки

В подмосковной Кубинке уроженец Узбекистана устроился разнорабочим и через три дня лишился руки. Об этом сообщается на сайте MK.RU.

По данным издания, мужчина в день происшествия находился на улице, где дробил камни в щебенку. Предположительно, он поскользнулся на льду и, пытаясь удержать равновесие, схватился правой рукой за станок. Сначала в измельчитель попала перчатка, а потом и правая кисть разнорабочего.

Коллеги мужчины заметили неладное и оперативно отключили оборудование. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, однако медики не смогли пришить ему кисть.

Сотрудники подмосковного предприятия пообещали оказать пострадавшему помощь, связанную с лечением и реабилитацией.

Ранее сообщалось, что в Мытищах рабочему на стройке оторвало руку после падения в подъемнике. В шоковом состоянии 43-летнего мужчину доставили в местную больницу.

По факту происшествия проводилась проверка.