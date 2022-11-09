Рабочему на стройке в Подмосковье оторвало руку

РЕН ТВ: рабочему на стройке в Мытищах оторвало руку после падения в подъемнике

В подмосковных Мытищах рабочему на стройке оторвало руку после того, как он сорвался вниз в подъемнике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двое рабочих выполняли работы на фасаде дома на улице Академика Каргина. Днем в среду, 9 ноября, они находились в подъемнике, однако конструкция сорвалась и полетела вниз.

Один из строителей оказался серьезно травмирован. Ему оторвало руку, он также повредил голову. В шоковом состоянии 43-летний мужчина был доставлен в местную больницу. На данный момент о его состоянии неизвестно.

Ранее на стройке в Санкт-Петербурге щитовой шкаф упал с подъемника и убил рабочего. Инцидент произошел на площадке строящегося жилого комплекса на улице Крыленко. Металлический щитовой шкаф сорвался с подъемника, который находился на 15 этаже.