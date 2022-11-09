Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:41, 9 ноября 2022Среда обитания

Рабочему на стройке в Подмосковье оторвало руку

РЕН ТВ: рабочему на стройке в Мытищах оторвало руку после падения в подъемнике

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковных Мытищах рабочему на стройке оторвало руку после того, как он сорвался вниз в подъемнике. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двое рабочих выполняли работы на фасаде дома на улице Академика Каргина. Днем в среду, 9 ноября, они находились в подъемнике, однако конструкция сорвалась и полетела вниз.

Один из строителей оказался серьезно травмирован. Ему оторвало руку, он также повредил голову. В шоковом состоянии 43-летний мужчина был доставлен в местную больницу. На данный момент о его состоянии неизвестно.

Ранее на стройке в Санкт-Петербурге щитовой шкаф упал с подъемника и убил рабочего. Инцидент произошел на площадке строящегося жилого комплекса на улице Крыленко. Металлический щитовой шкаф сорвался с подъемника, который находился на 15 этаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Врио главы Херсонской области сделал заявление о гибели Стремоусова
В Госдуме отреагировали на новость о гибели Стремоусова
В Виннице решили переименовать улицу Толстого в честь Бандеры
Врио главы ДНР отреагировал на гибель Стремоусова
Илон Маск продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов
Российского врача отдали под суд за смерть пациента во время обследования
Путин ограничил сделки с долями в 191 компании
Мужчина вернулся в Россию с чемоданом роскошной одежды и лишился ее на таможне
Гастроэнтеролог рассказала об опасности горячего чая
Оценен уровень агрессии московских водителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.