Щитовой шкаф убил строителя в Петербурге

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге строитель скончался после обрушения щитового шкафа

На стройке в Санкт-Петербурге щитовой шкаф упал с подъемника и убил рабочего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на площадке строящегося жилого комплекса на улице Крыленко. Металлический щитовой шкаф сорвался с подъемника, который находился на 15 этаже.

Конструкция обрушилась на 48-летнего прораба. Его доставили в больницу с многочисленными травмами, однако через несколько часов мужчина скончался.

Ранее в Барнауле при обрушении строящегося здания погибли двое рабочих. По предварительным данным, во время монтажа крыши обрушилось перекрытие, в результате упали бетонные плиты, погибли два человека.