Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:48, 18 октября 2022Среда обитания

Щитовой шкаф убил строителя в Петербурге

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге строитель скончался после обрушения щитового шкафа

Фото: страница «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте»

На стройке в Санкт-Петербурге щитовой шкаф упал с подъемника и убил рабочего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на площадке строящегося жилого комплекса на улице Крыленко. Металлический щитовой шкаф сорвался с подъемника, который находился на 15 этаже.

Конструкция обрушилась на 48-летнего прораба. Его доставили в больницу с многочисленными травмами, однако через несколько часов мужчина скончался.

Ранее в Барнауле при обрушении строящегося здания погибли двое рабочих. По предварительным данным, во время монтажа крыши обрушилось перекрытие, в результате упали бетонные плиты, погибли два человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об указе Путина о завершении частичной мобилизации
В районе падения самолета Су-34 рядом с жилой многоэтажкой объявили траур
Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками
Внедрение сетей 5G в России подорожает
Раскрыты главные ошибки при окрашивании седины
В Чехии заявили о росте уверенности в возможности обойтись без газа из России
Собравшаяся в отпуск няня случайно взяла с собой ребенка без ведома родителей
Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном
В Совфеде оценили вероятность блокировки YouTube в России
Стало известно о пострадавшей из-за удара ВСУ по двум российским поселкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.