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13:54, 16 января 2023Ценности

Российский бренд назвал самые модные модели мужских джинсов

Представители Gloria Jeans назвали Regular и Slim самыми модными моделями мужских джинсов

Фото: Gloria Jeans

Представители российского бренда одежды Gloria Jeans назвали самые актуальные модели джинсов для мужчин. Материал на эту тему поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 16 января.

По мнению экспертов, в настоящее время фаворитом остается посадка Regular, которая подразумевает свободный силуэт и штанины прямого кроя. «Такие джинсы будут выглядеть стильно и в привычном синем цвете, и в разных оттенках серого», — отметили они.

Кроме того, рекомендуется присмотреться к модели Slim — зауженным джинсам, которые подчеркивают фигуру, но не стесняют движения. Сегодня самые модные модели представлены как в классических оттенках денима, так и с эффектом варки в стиле 1980-х годов.

«Всегда эффектно смотрятся в образах джинсы Loose. Благодаря комфортной посадке, расслабленному ультрасвободному силуэту и объему такие модели идеальны на каждый день», — добавили специалисты.

В заключение эксперты посоветовали обращать внимание на качество ткани при покупке новой пары. По их словам, плотный хлопковый деним прослужит не один сезон и будет держать форму.

Ранее в январе в Gloria Jeans составили список самой модной и практичной одежды, которая подойдет для зимних холодов в 2023 году. Представители марки посоветовали пополнить гардероб спортивным костюмом с мягким флисовым утеплителем. При этом трендовыми специалисты назвали модели с объемными брюками джоггерами, худи или свитшотами оверсайз с «колледж-принтами» (эмблемами университетов, броскими надписями).

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Карина Черных
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