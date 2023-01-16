Глава МИД Австрии отверг идею полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Австрии Шалленберг высказался против полного запрета на выдачу шенгена россиянам

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что будущая архитектура безопасности Европы не может исключать Россию. Также он отверг идею полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Об этом Шалленберг заявил в понедельник в ходе выступления в парижском Институте политических исследований Sciences Po. Его слова приводит австрийская газета Kronen Zeitung.

«Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу», — цитирует издание главу МИД.

Также Шалленберг призвал к сохранению ОБСЕ в качестве переговорной площадки и раскритиковал отказ Варшавы пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встречу организации в Польше.

Ранее в январе главы МИД Австрии и Индии Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар призвали к мирным переговорам по Украине.