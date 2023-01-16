Россиянам объяснили популярность мистических газет и журналов

Психолог Долгицкий связал популярность мистической прессы с потребностью в духовности

Медицинский психолог, судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий объяснил популярность мистической прессы в России. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, почему газеты и журналы с гороскопами и предсказаниями россияне активно читали в 1990-х годах и почему эти издания интересны людям и сегодня.

Долгицкий связал любовь к мистическим изданиям с потребностью людей в духовности. «В Советском Союзе религия и мифология были запрещены. С ними боролись на всех уровнях, на каких только возможно. Но у человека есть потребность в духовности, в поисках глубинных смыслов, всевозможных контекстов», — рассказал он.

Когда запрет на религию был отменен, в стране стали появляться эзотерические журналы, отметил психолог. Он напомнил, что в тот период также возникло множество сект. «Когда религия была вновь разрешена, у РПЦ на тот момент не было столько ресурсов, чтобы удовлетворить запрос людей в духовности, поэтому в этой сфере появилось огромное количество сект», — уточнил Долгицкий.

По мнению психолога, в будущем мистические журналы и газеты будут и дальше набирать популярность среди россиян. Причиной он назвал то, что предсказания ясновидящих и астрологов для людей гораздо более информативны и интуитивно понятны, чем прогнозы настоящих экспертов.

Ранее психолог Маргарита Зыкова рассказала, почему россияне сегодня читают гороскопы. По ее словам, тренд на астрологию связан с кризисом и верой человека в чудо.