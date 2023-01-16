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16:27, 16 января 2023Среда обитания

Москва оказалась среди городов с сильнее всего подешевевшим жильем

«Авито Недвижимость»: Москва вошла в тройку городов-лидеров по снижению цен на новостройки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Москва оказалась среди городов, в которых за четвертый квартал 2022 года сильнее всего подешевели новостройки. Столица вошла в тройку лидеров по снижению цен на новое жилье, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Первое место в списке занял Волгоград со снижением цен на семь процентов, в среднем до 4,2 миллиона рублей. Москва и Калининград разделили второе место — в них новостройки подешевели на шесть процентов, до 12,9 и 5,9 миллиона рублей соответственно. Пятерку лидеров замкнули Челябинск и Севастополь со снижением на пять процентов.

В целом по России за последний квартал 2022 года новое жилье подешевело на один процент, а средняя стоимость квартиры составила 5,9 миллиона рублей. За указанный период жилье подорожало в нескольких городах: в Симферополе на восемь процентов, в Краснодаре и Новосибирске на семь процентов, в Омске на шесть процентов, а в Брянске на пять процентов.

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Наиболее заметно подешевели квартиры от четырех и больше комнат — на 10 процентов, а также жилье свободной планировки — на девять процентов. Стоимость однокомнатных квартир снизилась на два процента, двухкомнатных — на один процент, студий — на 0,8 процента. Цены на жилье с тремя комнатами остались прежними.

По данным «Авито» спрос на новостройки в четвертом квартале в среднем вырос на пять процентов. Сильнее всего показатель увеличился в Томске — на 57 процентов, Рязани — на 46 процентов и Туле — на 43 процента. В Москве рост спроса составил два процента. Новостройками стали интересоваться реже в Севастополе и Ростове-на-Дону, где спрос упал на 19 и 13 процентов соответственно.

Ранее в январе эксперты предсказали изменение цен на московские новостройки. Согласно прогнозу, в 2023 году стоимость нового жилья будет расти на уровне инфляции.

Александра Качан
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