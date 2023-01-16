Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП

Близкие попавшей в ДТП звезды «Мстителей» выразили опасение, что актеру ампутируют ногу

Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» и двукратного номинанта на премию «Оскар» Джереми Реннера после попадания под снегоуборочную машину. Об этом сообщает Radar Online.

По данным источника, приближенного к артисту, Реннер уже перенес две сложнейшие операции, однако врачи опасаются, что актеру может понадобиться ампутация или он до конца жизни будет прикован к инвалидному креслу.

«Его близкие беспокоятся, что повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, или чтобы он полностью потерял ногу», — отметил источник.

Об инциденте стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены его семьи могли покинуть его резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, Реннер заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Он попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины, пишет CNN.

Ранее актер перенес операцию. В настоящее время Реннер находится в реанимации. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.