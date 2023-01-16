Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 16 января 2023Культура

Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП

Близкие попавшей в ДТП звезды «Мстителей» выразили опасение, что актеру ампутируют ногу
Джереми Реннер

Джереми Реннер. Фото: Jeremy Renner / Reuters

Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» и двукратного номинанта на премию «Оскар» Джереми Реннера после попадания под снегоуборочную машину. Об этом сообщает Radar Online.

По данным источника, приближенного к артисту, Реннер уже перенес две сложнейшие операции, однако врачи опасаются, что актеру может понадобиться ампутация или он до конца жизни будет прикован к инвалидному креслу.

«Его близкие беспокоятся, что повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, или чтобы он полностью потерял ногу», — отметил источник.

Об инциденте стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены его семьи могли покинуть его резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, Реннер заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Он попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины, пишет CNN.

Ранее актер перенес операцию. В настоящее время Реннер находится в реанимации. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи
В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро
ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям
Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов
Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году
Киргизия ограничила вывоз наличной валюты
Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре
Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП
Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.