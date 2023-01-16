Назван способ диагностировать опасные заболевания по состоянию ногтей

Дерматолог Шари Липнер: красные полосы на ногтях могут быть признаком сердечной инфекции

Американские дерматологи, Шари Липнер из Корнелльского университета и Кристин Ко Йельской школы медицины, рассказали о взаимосвязи между состоянием ногтевой пластины и наличием проблем со здоровьем и назвали способы понять, что что-то не так. Об этом сообщает Daily Mail.

Липнер заявила, что по состоянию ногтей нередко можно диагностировать опасные заболевания. Так, например, синяки под ногтевой пластиной могут быть признаком рака — подногтевой меланомы. Такая форма рака может также возникать в виде темной полосы под ногтем. По словам врача, пациенты нередко принимают такие полоски за следы от краски или чернил.

Красные полосы на ногтях могут сигнализировать о сердечной инфекции — инфекционном эндокардите. Инфекция возникает, когда бактерии или другие микроорганизмы попадают в кровь и добираются до сердца. Они могут поразить сердечные клапаны и вызвать воспаление внутренней оболочки органа, в результате чего нарушается кровообращение в организме.

Еще один признак, на который стоит обратить внимание — тонкие ногти. Дерматологи утверждают, что в некоторых случаях тонкие и слоящиеся ногти могут сигнализировать об артрите. «При псориазе ногтей велика вероятность, что у пациента также есть болезнь суставов — псориатический артрит», — утверждает Липнер.

Ко отметила, что самая распространенная причина, по которой пациенты обращаются в ее клинику — гребни на ногтях. Такое состояние ногтевой пластины называется онихорексис и является естественным признаком старения. Однако, по словам дерматолога, оно нередко возникает из-за частого мытья рук. «Использование большого количества дезинфицирующих гелей для рук также может привести к тому, что ногти станут ребристыми, как это произошло с моими», — добавляет Ко.

Эксперты также обратили внимание на ломкие ногти у пациентов. Причиной тому может быть неправильное питание. Недостаток питательных веществ в организме заставляет ногти ломаться и медленно расти.

Загибающиеся внутрь ногти могут указывать на проблемы в работе легких или сердца. Недостаток кислорода в крови или проблемы с кровообращением могут привести к тому, что в конечностях, например, в кончиках пальцев, скапливается больше крови. Это вызывает их увеличение и приводит к загибанию ногтей по бокам.

«Очень важно, чтобы люди не только обращались к дерматологам, но и проводили самообследование ногтей примерно раз в месяц», — отмечает Липнер.

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