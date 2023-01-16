СКР возбудил дело из-за крушения самолета с четырьмя россиянами в Непале

СКР возбудил дело по факту крушения самолета Yeti Airlines с четырьмя россиянами в Непале

Следователи возбудили дело по факту крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines с четырьмя россиянами в Непале. Об этом в понедельник, 16 января, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Анастасия Глущенко.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Ранее стало известно, что опознано тело одной погибшей в авиакатастрофе в Непале российской туристки.

15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Покхара в Непале разбился самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту лайнера находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них — четверо россиян. Все 72 человека погибли.