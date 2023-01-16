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13:22, 16 января 2023Путешествия

Опознана одна погибшая при крушении самолета в Непале россиянка

Посольство России: опознано тело одной погибшей при крушении самолета в Непале россиянки

Фото: Rohit Giri / Reuters

Опознано тело одной погибшей в авиакатастрофе в Непале российской туристки. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Катманду.

Отмечается, что сотрудники диппредставительства не принимали участия в опознании. «Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее», — пояснили они.

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По данным агентства, опознание остальных погибших при крушении самолета ATR 72 пассажиров продолжается. Более того, представители посольства подчеркнули, что находятся в контакте с семьями жертв авиакатастрофы, а также прорабатывают возможные варианты вывоза тел соотечественников на родину.

Ранее 15 января самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них четверо россиян. Все 72 человека погибли.

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Фариза Бацазова
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