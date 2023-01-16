Модели вышли на подиум с предметами быта вместо одежды

Модели британского бренда JW Anderson вышли на показ с рулонами ткани вместо сумок

Модели британского бренда JW Anderson вышли на подиум с предметами быта вместо одежды и аксессуаров. Соответствующие снимки публикует Vogue.

Известно, что показ модного дома состоялся в Милане в рамках Недели моды, которая проходит с 13 по 17 января. Фотографы сняли манекенщиков в футболках белого и черного цветов с вшитыми подушками на животе. Кроме того, некоторые участники дефиле держали в руках подушки вместо сумок.

Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что некоторых мужчин запечатлели с рулонами ткани, которые также использовались в качестве сумок, в трусах и резиновых сапогах. Вдобавок некоторые манекенщики представили гостям мероприятия кожаные платья.

Ранее в январе новая коллекция итальянского бренда Dolce & Gabbana развеселила пользователей сети. На размещенном снимке видно, что один из манекенщиков марки прошелся по подиуму в жилете черного цвета с множеством карманов. Администраторы Telegram-канала «Антиглянец» разглядели в вещи на модели сходство с знаменитым жилетом телеведущего Анатолия Вассермана.