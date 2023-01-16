Российского охотника осудили на 13 лет за убийство супружеской пары

В Курске охотника, застрелившего из ружья живущих по соседству супругов, осудили на 13 лет

Курский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 65-летнего пенсионера Геннадия Волобуева, застрелившего жившую по соседству супружескую пару. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Осужденный признался, что решился на преступление «из-за постоянных придирок и оскорблений» со стороны соседки, которую полностью поддерживал муж. Суд частично удовлетворил гражданские иски и взыскал с фигуранта полмиллиона рублей в пользу дочери погибшего, 1,9 миллиона рублей в пользу двухлетнего сына и 10 тысяч рублей в пользу крестной ребенка.

По данным следствия, между пенсионером-охотником и семьей, жившей рядом с ним в селе Большое Долженково, сложились неприязненные отношения из-за ряда причин, в частности из-за того, что Волобуев разместил кирпичи на чужом участке. 12 сентября 2022 года фигурант, зарядив охотничье ружье двумя патронами 12-го калибра с картечью, спрятался на углу огорода за деревьями сада и стал ждать, когда маленький сын соседей, которому тогда не было двух лет, отойдет на безопасное расстояние. После этого он выстрелил сначала в мужчину, а затем в его жену. От полученных ранений те скончались на месте.

Вскоре после этого Волобуева задержали.

Малыш, на глазах которого убили родителей, остался круглым сиротой, сейчас он находится у временного опекуна. «Мальчик первое время не шел на контакт, плакал ночью, пугается салютов и выстрелов (услышал в кино и расплакался)», — добавили в пресс-службе.