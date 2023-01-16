Российский сторож и двое его знакомых получили от 17 до 19 лет за педофилию

В Екатеринбурге трое педофилов получили от 17 до 19 лет за совращение двух мальчиков

В Екатеринбурге сторож и двое разнорабочих получили от 17 до 19 лет за сексуальное насилие над двумя мальчиками. Об этом сообщает издание E1.

Педофилы будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, трое жителей Уралмаша в возрасте от 26 до 42 лет неоднократно приходили в гости к неблагополучной семье, в которой было двое сыновей — братьям еще не исполнилось 14 лет. Осужденные выпивали вместе с матерью и отцом жертв, а затем начинали приставать к детям. При этом родители об этом не знали.

О преступлении стало известно весной 2020 года, когда один из пострадавших рассказал взрослым о том, что происходит у них дома. После этого троих соучастников задержали.