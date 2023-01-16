Названа возможная дата поездки Путина в Петербург

Президент Путин может посетить Петербург 18 января, в день юбилея прорыва блокады

Президент России Владимир Путин может посетить Санкт-Петербург 18 января, в день юбилея прорыва блокады Ленинграда. Возможную дату поездки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 16 января, приводит ТАСС.

«Естественно, эта поездка может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, это среда, 18 января. Будут мемориальные мероприятия», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В честь памятной даты городские власти запланировали определенную программу. В частности, пройдет возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, будет выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а также салют у стен Петропавловской крепости и зажжение факелов на Ростральных колоннах.

18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладоги.

Ранее о том, что президент России в середине января посетит Санкт-Петербург и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Северной столицы, со ссылкой на собственные источники писали «Ведомости».