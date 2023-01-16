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22:37, 16 января 2023Россия

Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись домой

Семеро освобожденных из украинского плена донецких военных вернулись домой

Фото: Telegram-канал «Омбудсмен ДНР Дарья Морозова»

Семь военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), освобожденные 8 января из украинского плена, вернулись домой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Наши парни прошли через многое, но не сломлены и сохраняют боевой настрой», — написала Морозова.

Отправку военных домой организовал аппарат омбудсмена.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит информацию, полученную российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой о пытках российских военнопленных. Также Москалькова призвала омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева соблюдения Женевской конвенции на фоне информации об инцидентах.

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Екатерина Подвигина
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