У российской школьницы случился сердечный приступ после конфликта с директором

В Рязани у школьницы случился сердечный приступ после конфликта с директором

В одной из школ в Рязани у ученицы случился сердечный приступ после конфликта с директором. Местные жители требуют уволить директора, соответствующая петиция создана на портале change.org.

Инцидент произошел в школе №62. Директор раскритиковала старшеклассницу за то, что та пришла в теплой толстовке, которая не соответствовала школьной форме. По словам матери, ее дочь много болеет и у нее проблемы с сердцем.

«Это я заставила одеться ее потеплее, потому что ей совсем нельзя мерзнуть. А директор, не разобравшись, начала на нее кричать. Дочь мне позвонила и сказала, что от унижения она начала плакать, что спровоцировало очередной сердечный приступ. Она начала задыхаться от сильной боли в груди. Я приехала и забрала ребенка домой», — написала женщина во «ВКонтакте».

Россиянка уточнила, что не стала вызывать скорую, поскольку дочь боится, что ее оставят в больнице. «Дома я дала ей ее лекарства, и к вечеру ей стало лучше. Вот только наутро идти в школу пришлось ее уговаривать», — рассказала она.

Петицию с требованием уволить директора школы разместил некий Владимир Фомин. Ее подписали уже свыше 1,3 тысячи человек.

Ранее в январе стало известно, что в школе в Красноярске произошла драка между учительницей географии и ученицей. Произошедшее попало на видео.