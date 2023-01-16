Возле курорта в Румынии нашли обломок ракеты

Agerpres: обломок ракеты обнаружили возле курорта в румынском уезде Констанца

Возле курорта в румынском уезде Констанца был обнаружен обломок ракеты. Об этом сообщает местное агентство Agerpres.

«Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца в воскресенье прибыла на берег Черного моря, между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле, чтобы подобрать элемент, предположительно, являющийся боеприпасом», — говорится в сообщении.

По данным саперов, найденный объект является ракетным ускорителем. Его передали для изучения в Минобороны страны.

Специалисты инспектората по чрезвычайным ситуациям утверждают, что найденный обломок не представлял опасности для местного населения. Также жителей Румынии попросили при нахождении боеприпасов уведомлять об этом единую службу 112, мэрию или ближайшее отделение полиции.

14 января сообщалось, что обломки ракеты упали на севере Молдавии. Их обнаружили недалеко от границы с Украиной. На следующий день саперы уничтожили боевую часть ракеты.

