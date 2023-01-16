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16:24, 16 января 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинение депутату Госдумы

СБУ заочно предъявила обвинение депутату Госдумы Журавлеву «за участие в боевых действиях»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение депутату Государственной Думы Алексею Журавлеву «в связи с участием в боевых действиях». Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство заявило, что квалифицирует новые обстоятельства дела в отношении парламентария по статьям Уголовного кодекса Украины «Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и «Публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта».

Варвара Кошечкина
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