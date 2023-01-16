Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:40, 16 января 2023Интернет и СМИ

В Китае заявили о сыгравшем на руку России сговоре Байдена и Зеленского

Автор Global Times Мартинес заявил о сыгравшем на руку России сговоре Байдена и Зеленского

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Проводимый странами Запада и Украиной антироссийский сговор спровоцировал серьезный кризис в Европе и сыграл на руку России в сфере экономики. Такое мнение выразил колумнист китайского издания Global Times Карлос Мартинес.

Автор публикации считает, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский президент, как отметил Мартинес, поспособствовал отправке на Украину огромного количества тяжелых вооружений и пообещал Киеву поддержку в вопросе принятия страны в НАТО.

В то же время, как подчеркивает автор, США и их союзники начали проводить агрессивную политику против России, отказавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 года. Помимо того, западные страны ввели беспрецедентные санкции после начала спецоперации, которые тем не менее ударили по ним самим, отметил Мартинес.

«Санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более 10 процентов, что означает быстрое снижение заработной платы», — резюмировал обозреватель.

В третьем квартале 2022 года Европа потратила на закупки газа 101 миллиард евро, следует из отчета Еврокомиссии (ЕК). Траты на топливо стали самыми большими за последнее десятилетие, в 3,5 раза превысив показатель предыдущего года (29 миллиардов евро).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Россияне с Крайнего Севера рассказали о жизни в условиях полярной ночи
В ЕС назвали цель нового пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро
ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям
Гидрометцентр пообещал мягкую погоду на севере России после аномальных холодов
Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году
Киргизия ограничила вывоз наличной валюты
Британия рассказала о контактах с Украиной по поводу пропавших в Соледаре
Стало известно о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей» после ДТП
Ракета SpaceX стартовала со спутником Космических сил США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.