Экс-схиигумена Сергия попросили приговорить к семи годам колонии за экстремизм

Прокурор запросил семь лет колонии для опального схиигумена Сергия по делу об экстремизме

Прокурор запросил семь лет колонии по делу о возбуждении ненависти в отношении опального экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Павла Бабикова.

Помощнику Сергия Всеволоду Могучеву за экстремизм требуют назначить пять лет лишения свободы.

1 сентября 2021 года стало известно о возбуждении второго дела против отца Сергия. Основанием для привлечения его к уголовной ответственности стало создание и распространение в интернете шести роликов с оскорбительными высказываниями в адрес евреев, мусульман и людей, относящихся к другим верованиям.

30 ноября 2021 года Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего схиигумена Сергия, признав его виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду.