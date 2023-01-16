Певица Слава показала тело в нижнем белье через пять месяцев после пластики

Российская певица Слава снялась в нижнем белье через пять месяцев после липосакции

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала тело в откровенных образах через пять месяцев после пластики. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале видео 42-летняя поп-исполнительница показала две обложки журналов Playboy и Pent House, для которых она снялась топлес в 2004 году. Затем она продемонстрировала кадры, записанные в этом году. Так, звезда предстала перед поклонниками в комплектах кружевного нижнего белья черного и красного цвета, продемонстрировав свою фигуру с разных ракурсов. «Возраст — это всего лишь цифра в паспорте», — подписала артистка публикацию, которая набрала более 42 тысяч лайков.

В августе 2022 года Слава призналась, что перенесла липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка, а также сделала подтяжку груди. По словам исполнительницы, она пошла на такой шаг, поскольку не могла похудеть естественным образом.

Также в сентябре артистка снялась обнаженной после хирургического вмешательства. На размещенных фото и видео в соцсетях звезда позировала на фоне окна без одежды, показывая ставшее стройным тело с разных ракурсов. При этом она распустила волосы и прикрыла руками голую грудь.