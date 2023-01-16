Бритни Спирс высказалась о скандале в ресторане и сравнила себя со Шреком

Бритни Спирс объяснила скандальное поведение в ресторане и сравнила себя со Шреком

Американская певица Бритни Спирс высказалась о своем скандальном поведении в ресторане. Об этом сообщает Daily Mail.

Певица опубликовала комментарий после того, как папарацци засняли ее неадекватное поведение в заведении, куда она отправилась вместе с мужем Сэмом Асгари. Тогда исполнительница говорила на выдуманном языке и грубила окружающим.

Спирс отметила, что в момент инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Я знаю, что в новостях все в восторге от того, что я была немного пьяна… Уверена, что вызвала много улыбок в ресторане, выглядев как Шрек. Все следят за каждым моим движением! Я так польщена, что обо мне говорят как о маньячке! Всем плевать, что я делаю!» — написала артистка в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

После психического срыва в ресторане Бритни Спирс показала средний палец в видео.

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