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13:19, 16 января 2023Забота о себе

Мужчина резко повернул голову и едва не умер

The Sun: в США мужчина повернул голову, порвал артерию и перенес три инсульта

Кадр: NYP Holdings

В США 35-летний житель штата Миссури, Джоэл Хентрич, повернул голову и едва не умер, повредив жизненно важную артерию. Об этом сообщает The Sun.

Несчастный случай произошел во время игры в пиклбол. После резкого поворота головы Хентрич услышал хруст в задней части шеи. Зрение мужчины сразу стало нечетким. Затем у него появились сильное головокружение и рвота, покалывания в лице, руке и ноге.

Пострадавшего срочно доставили в больницу. Обследование показало, что Хентрич порвал артерию, которая снабжает кровью спинной и головной мозг. Из-за нарушения кровоснабжения мужчина перенес три опасных для жизни инсульта.

Хентрич прошел реабилитацию и спустя две недели встал на ноги. «Это был особенный момент — встать и понять, что я все еще могу ходить, держать равновесие и жить так, как жил до этого», — рассказывает он.

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Теперь мужчина стремится повысить уровень осведомленности людей о симптомах инсульта и важности получения медицинской помощи, чтобы предотвратить необратимые последствия. «Мне очень повезло, что я вовремя получил медицинскую помощь, потому что у меня нет никаких долгосрочных физических повреждений», — говорит Хентрич.

Ранее сообщалось, что 50-летняя жительница Индии чуть не умерла из-за синдрома салона красоты после посещения парикмахерской. После стрижки у клиентки начали быстро развиваться странные симптомы: начала кружиться голова и появилась тошнота, которая не проходила.

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Алиса Удовик
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