Инсценировавший свое похищение мужчина не дождался выкупа и вернулся домой

The Standard: молодой человек инсценировал свое похищение и не дождался денег от матери

Полиция в кенийском городе Авендо арестовала мужчину, который инсценировал свое похищение, не дождался денег от матери и вернулся домой. Об этом сообщает The Standard.

5 января 22-летний молодой человек пожелал матери спокойной ночи и вышел из дома. После этого он издал крик, как будто на него напали. Когда мать выбежала на улицу, его уже не было. Осталась только его испачканная в крови куртка.

Позже, представившись похитителем, он потребовал у матери 20 тысяч кенийских шиллингов (10,8 тысячи рублей) в качестве выкупа. Глава полиции Авендо Матиас Помбо рассказал, что на следующий день мать юноши подала заявление о его исчезновении.

Мужчина провел первую ночь на кукурузной плантации, затем перебрался в недостроенное здание, где провел еще две ночи. Еще сутки кениец провел дома у друга, после чего понял, что мать не соберет требуемых денег, и решил вернуться домой.

Кениец признался в содеянном и заявил в полиции, что друг подговорил его инсценировать похищение. Таким образом он хотел выманить у матери деньги, которые якобы собирался потратить на оплату обучения в школе. Кровь, которой была испачкана куртка, была коровьей. Мать юноши, в свою очередь, заявила, что никаких долгов за обучение у ее сына нет, и назвала его поступок бесчестным.

Ранее сообщалось, что полиция индийского города Дели арестовала мужчину, который инсценировал собственное похищение и потребовал у отца крупную сумму в качестве выкупа. Полицейские нашли подозреваемого по сигналу мобильного телефона.