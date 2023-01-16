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18:23, 16 января 2023Экономика

В США заявили о «подозрительном поведении» олигархов из России перед 24 февраля

Казначейство США заявило о подозрительных транзакциях олигархов из России перед 24 февраля

Фото: Shutterstock

Крупные российские бизнесмены и чиновники начали активно переводить денежные средства между счетами в период начала военных действий на Украине 24 февраля и незадолго до них. О таком поведении россиян сообщается в отчете Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen, опубликованном на сайте.

С января по апрель объем переводов резко вырос, а некоторые крупные собственники, имена которых агентство не приводит, начали реструктурировать свои активы, переводя их на своих детей и родственников — в ряде случаев это происходило также непосредственно перед внесением того или иного лица в санкционный список США, ЕС или Великобритании.

Финансовые трансграничные транзакции российских олигархов данный период оцениваются в десятки миллиардов долларов. Организация отмечает, что многие переводы были совершены в соответствии с законом, но называет их подозрительными, поскольку «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».

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Агентство описывает случай, когда в феврале один крупный бизнесмен передал ряд активов, таких как, например, произведения искусства, самолеты и яхты, своей бывшей жене. В том же месяце другие фигуранты списка отправляли крупные переводы своим детям, живущим за рубежом, в том числе тем, кто учился в США. На данные средства были куплены недвижимость и предметы роскоши. Кроме того, организация зафиксировала перевод на сумму в один миллион долларов в феврале 2022 года от одного бизнесмена своему ребенку, живущему в Соединенных Штатах.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. До этого, 21 февраля, глава государства подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран начали вводить новые пакеты санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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Мария Грушко
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