Смертельная массовая авария на российской трассе попала на видео

Массовая авария с тремя погибшими на трассе М5 Уфа — Челябинск в Башкирии попала на видео

Массовая авария с тремя погибшими на трассе М5 Уфа — Челябинск в Башкирии попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал портал 74.RU.

На появившемся видеоролике видно, как «Газель» на скорости врезается в стоящие впереди фуры. От удара авто переворачивается, машина, следующая за ним, вылетает с трассы.

Позже в поисково-спасательной службе Челябинской области разъяснили, что возле стоянки большегрузов произошло столкновение легковой Chery и тентованной «Газели», перевозившей фрукты. Участниками ДТП стали еще три машины.

«В результате аварии двое из пяти человек в Chery скончались на месте происшествия, ребенок от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель "Газели", получивший серьезные травмы нижних, верхних конечностей и грудной клетки, оказался заблокирован в салоне опрокинувшегося грузовика, под задней частью припаркованной на обочине фуры», — отметили в службе.

К ликвидации последствий смертельной аварии привлекали спасателей из Башкирии и дежурную смену Усть-Катавского отряда.

Пока проводились работы по деблокировке, медики поддерживали состояние раненого водителя. Позже сотрудники экстренных служб с помощью носилок извлекли пострадавшего и эвакуировали к машине скорой.

Ранее сообщалось, что на трассе в Пензенской области в аварии с грузовиком погибли два человека, еще 13 пострадали.