Российский телеведущий показал фото из Киева после запрета на въезд на Украину

Телеведущий Корчевников показал фото из Киева после получения запрета на въезд на Украину

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил, что несколько раз побывал в Киеве после получения запрета на въезд на территорию Украины. Он показал в Telegram-канале фотографию из украинской столицы, отметив, что она сделана в 2020 году.

«По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало приезжать мне в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период», — написал телеведущий.

Корчевников добавил, что на Украине и раньше работали подобные списки. Он поблагодарил киевских друзей за приглашение посетить город и отметил, что скоро примет его.

Ранее гендиректор телеканала «Спас», комментируя введенные против него украинские санкции, заявил, что государство «умирает на глазах», а власти «сидят экселевские таблицы заполняют». Он удивился попаданию в санкционный список украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров.

