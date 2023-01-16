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16:14, 16 января 2023Мир

ЕК приняла к сведению результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям

Сано: ЕК учтет результаты нацконсультаций в Венгрии по санкциям против России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) учтет результаты национальной консультации в Венгрии по санкциям против России, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Сано. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

Ранее официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи рассказала, что 97 процентов граждан, участвовавших в национальных консультациях, высказались против санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России.

«Мы приняли к сведению национальную консультацию, а также очень низкий уровень участия граждан в ней. Все санкции Евросоюза принимаются государствами-членами единогласно», — заявил Стано.

Политик отметил, что страны союза уже ввели девять пакетов антироссийских санкций, а также регулярно пересматривают их на предмет усиления. Если в дальнейшем будут приниматься решения по новым ограничениям или их корректировке, это будет единогласное решение членов ЕС, подчеркнул он.

15 января стало известно, что Молдавия не поддержала санкции Европейского союза в отношении России и Белоруссии, руководствуясь соображениями энергетической безопасности.

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Варвара Кошечкина
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