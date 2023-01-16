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23:08, 16 января 2023Россия

Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное

Врио ДНР Пушилин сообщил, что ВС РФ взяли поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы взяли поселок Верхнее Водяное, расположенный рядом с Донецком. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Верхнее Водяное под нашим контролем», — поделился Пушилин. По его словам, в ближайшие дни можно будет увидеть «освобождение новых населенных пунктов».

Кроме того, российские силы укрепляют позиции в окрестностях Соледара и проводят его зачистку. Также врио главы ДНР заявил о хороших результатах подразделения первого армейского корпуса ДНР на авдеевском направлении. «Ребята улучшают позиции», — заключил он.

13 января Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под полный контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе ДНР. Это стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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