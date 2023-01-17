Во Франции пообещали содержать русские могилы на кладбище бесплатно

Мэрия Сен-Женевьев-де-Буа пообещала следить за сохранностью русских могил бесплатно

Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа, где на местном кладбище расположены могилы ряда русских деятелей культуры, пообещала, что обеспечит сохранность и содержание могил, несмотря на отказ принять от России оплату. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы решительно подтверждаем, что ни одна русская могила не будет потревожена и что город обеспечит, как и сегодня, содержание и восстановление мест на муниципальном кладбище», — заявили там.

16 января посольство России во Франции сообщало, что местные власти отложили вопрос оплаты аренды за участок, на котором находится 23 захоронения русских эмигрантов. Именно после этого в мэрии подтвердили, что будут заниматься их содержанием бесплатно.

На этом кладбище похоронены военные деятели и знаменитости, среди которых писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.