Россиян предупредили о редкой аллергии на холод и назвали ее симптомы

Аллерголог Нуртазина назвала крапивницу и отеки характерными симптомами аллергии на холод

Аллергию на холод можно распознать по ряду характерных симптомов, самые явные из которых — отеки и крапивница, заявила заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина. Эти и некоторые другие признаки негативной реакции организма на минусовые температуры она назвала россиянам в беседе с «Газетой.ру».

По словам Нуртазиной, холодовая аллергия — относительно редкая патология, которая может развиться в любом возрасте. От нее не застрахованы от нее ни взрослые, ни дети. Однако, согласно ее опыту, чаще всего с жалобами обращаются люди молодого возраста.

При этом, как отметила аллерголог, отличительной чертой заболевания является быстрое проявление симптомов: крапивница и отеки лица, губ, слизистых и открытых участков кожи развиваются максимум за полчаса. Провоцируют аллергию контакт с холодными предметами или морозы.

«Холодовой порог у каждого свой. Как правило, речь идет о минусовой температуре — для кого-то минус пять градусов Цельсия, для кого-то — минус десять градусов Цельсия. Но некоторые реагируют даже на холодную воду или пищу», — пояснила Нуртазина. Определить порог чувствительности можно только при помощи специальных тестов, добавила она.

В заключение врач сообщила, если заболевание протекает не в тяжелой форме, лекарственная терапия не требуется — симптомы проходят сами через 30-40 минут после того, как человек оказался в теплом помещении.

Ранее доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко раскрыла оптимальное время крещенского купания в проруби. По ее словам, в ледяной воде следует находиться не более минуты, чтобы избежать переохлаждения.

