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11:17, 17 января 2023Россия

В Госдуме раскрыли подробности последних атак украинских дронов на Крым

Депутат Белик заявил, что последние атаки украинских дронов на Крым были из Одессы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Последние атаки украинских дронов на Крым осуществлялись из Одессы, но перешагнуть через российский рубеж противовоздушной обороны (ПВО) им не удалось. Такие подробности раскрыл депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Его слова во вторник, 17 января, приводит РИА Новости.

«Одесса стала трамплином для атак украинских беспилотников на территорию полуострова... Даже массированные атаки на сегодня отбиваются», — заявил политик.

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Он отметил, что Крым всегда был для России особым регионом, где выстраивается надежная линия обороны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2023 года несколько раз атаковали Крым с помощью беспилотников. Все они были сбиты. Последняя массированная атака произошла 16 января. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских БПЛА над морем.

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Евгения Куликова
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