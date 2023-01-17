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16:57, 17 января 2023Культура

Кейт Бланшетт раскритиковала патриархат и призвала актрис к солидарности

Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную пирамиду», лежащую в основе кинофестивалей
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Австралийская актриса Кейт Бланшетт раскритиковала «патриархальную пирамиду», лежащую в основе кинофестивалей. Об этом сообщает Daily Mail.

В своей победной речи на премии Critics' Choice Awards, где она была удостоена приза за лучшую женскую роль, Бланшетт высказалась против патриархата и призвала других актрис к солидарности.

«На самом деле это вторая награда вечера; Джулия Робертс ранее подарила мне бутылку жидкости для полоскания рта. Так что спасибо, Джулия. Не могу поверить, что я здесь. Это нелепо. Я была бы счастлива, если бы мы просто изменили всю эту чертову структуру. Что это за патриархальная пирамида, когда кто-то один стоит здесь? Почему бы нам просто не сказать, что было множество женских ролей, которые находятся в согласии и диалоге друг с другом? И прекратите транслировать эту гонку по телевидению», — сказала Бланшетт.

Она отметила, что все женщины на телевидении делают потрясающую работу, которая ее вдохновляет. Артистка поблагодарила коллег за это.

Победители 28-й церемонии вручения кинопремии Critics’ Choice Movie Awards стали известны 16 января. Фильм «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получил награды сразу в четырех в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая компоновка» и «Лучший актер второго плана». Бланшетт была отмечена за работу в ленте «Тар».

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Марина Погосян
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