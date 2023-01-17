13-летняя россиянка сняла свою смерть под колесами поезда

Опубликовано видео гибели 13-летней девочки под колесами поезда в Ростовской области

В Ростовской области 13-летняя девочка попала под поезд, записывая ролик в социальной сети. Видеозапись, на которой школьница засняла свою смерть, публикует Baza в Telegram.

По данным канала, россиянка погибла 2 апреля на перегоне между станциями Двойная — Ельмут. Машинист грузового поезда заметил ребенка, когда выезжал со станции — она переходила пути. Потом школьница скрылась из виду, но позже снова оказалась на путях — в этот момент поезд шел со скоростью 75 километров в час.

Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение было уже невозможно. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

Ранее стало известно, что в Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна квартиры на шестом этаже и разбилась насмерть во время съемки видео для Telegram. Инцидент произошел в доме № 1 на улице Волкова.