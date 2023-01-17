Звезда «Аншлага» обратился к врачам из-за высокой температуры

112: у комика «Аншлага» Сергея Дроботенко диагностировали бронхопневмонию

Звезда юмористических программ «Аншлаг» и «Смехопанорама» Сергей Дроботенко обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает «112».

По информации издания, у комика диагностировали бронхопневмонию, но он от госпитализации отказался и остался на домашнем лечении.

Как уточняет «МК», Дроботенко 16 января вызвал врачей после того, как у него поднялась высокая температура и появилась боль в горле. «Тест на грипп дал отрицательный результат. Однако медики заподозрили бронхопневмонию», — говорится в сообщении.

Сам Дроботенко публично информацию о своем самочувствии не комментировал.

Ранее другой участник «Аншлага» Юрий Гальцев оценил вероятность отъезда из России. Он заверил, что не собирается покидать страну.