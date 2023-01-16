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13:57, 16 января 2023Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» высказался о вероятности отъезда из России

Звезда «Аншлага» Юрий Гальцев заявил, что не собирается покидать Россию

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Артист эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Юрий Гальцев оценил вероятность отъезда из России. В интервью актеру Вячеславу Манучарову он заявил, что не собирается покидать страну. Запись беседы доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Ты спроси меня: "Ты хочешь уезжать [из России]?" Я — нет. Я тебе скажу почему. У меня здесь мама, у меня здесь театр (Гальцев является художественным руководителем Театра эстрады имени Аркадия Райкина — прим. «Ленты.ру»), у меня здесь друзья, у меня здесь дети», — сказал артист.

Ранее в сети появились сообщения об отъезде из России другой звезды «Аншлага» — пародистки Елены Воробей. Утверждалось, что она эмигрировала в Израиль. Позднее Воробей назвала информацию о своем переезде из России бредом и уточнила, что в конце 2022 года посетила Израиль в рамках гастролей.

Перед этим распространились слухи об эмиграции из России юмориста, бывшего участника КВН и Comedy Club Семена Слепакова. Концертный директор Евгения Лазаревская сообщила, что артист уехал в Израиль в ранее запланированный гастрольный тур. При этом она отметила, что не знает, планирует ли звезда Comedy Club возвращаться в Россию.

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Евгения Наумова
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